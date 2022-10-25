English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією СБУ оголосила підозру міністру транспорту РФ за постачання до Криму 300 одиниць ворожої бронетехніки

СБУ оголосила підозру міністру транспорту РФ за постачання до Криму 300 одиниць ворожої бронетехніки

25 жовтня, 2022 вiвторок
16:05
війна з Росією СБУ оголосила підозру міністру транспорту РФ

СБУ оголосила підозру міністру транспорту РФ Віталію Савєльєву за постачання до Криму 300 одиниць ворожої бронетехніки. За це передбачено покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення

Про це повідомляє Служба безпеки України у своєму телеграмі.

Слідством встановлено, що високопосадовець сприяв у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів нашої держави та у захоплені райони. Співробітники СБУ задокументували, що у період з 26 березня 2021 року до 4 вересня 2022 року Савєльєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти та автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів.

"Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні. 

Ворожі колони переправляли залізницею через територію тимчасово окупованого Криму, для цього було використано понад 250 вагонів. Переправкою займалися підпорядковані підрозділи компанії "Российские железные дороги" та підприємство "Крымская железная дорога". 

Савєльєву оголошена підозра за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво в плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни) та за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). 

Санкція цих статей передбачає покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення. 

  • 24 жовтня президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в держзраді та колабораціонізмі заарештував суд.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Крим
СБУ
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
23 жовтня, 2022 неділя
У Польщі, Румунії і Балтійських країнах активно готуються до Третьої світової війни, – генерал Мусаєв
Джо Байден
25 жовтня, 2022 вiвторок
Байден відреагував на оголошення нового прем'єра Британії: досить новаторська віха
лукашенко з путіним
24 жовтня, 2022 понедiлок
"Питання кількох місяців": білоруська журналістка Радіна про вступ Білорусі у війну проти України
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.67
    Купівля 39.67
    Продаж 40.48
  • EUR
    Купівля 38.25
    Продаж 39.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
25 жовтня
16:44
Олексій Данілов
Крим на 10-15 років залишиться без води в разі підриву Росією Каховської ГЕС, - Данілов
16:35
Ексклюзив
російський окупант
"У росіян є команда тримати Сватове": головред Defense Express Катков розповів про фронтову ситуацію на Луганщині
16:33
На фото біженці з України
Впродовж двох років у Норвегії очікують 70 тис. біженців з України
16:26
Олексій Данілов
Данілов відкинув можливість територіальних поступок Путіну та порівняв його з Гітлером
16:24
Норвегія
У Норвегії заарештували підозрюваного в шпигунстві росіянина, - ЗМІ
16:20
На фото: актриса Галина Безрук
"Обираю сімʼю, а не батьківщину": українська акторка серіалу "Слуга народу" Безрук відповіла, чому живе в Росії
16:15
Штайнмаєр спілкується з місцевими мешканцями в укритті на Чернігівщині
Штайнмаєр на Чернігівщині ховався в укритті, де спонтанно поспілкувався  з мешканцями
16:15
36-та ОБрМП
Морпіхи показали, як зі стрілецької зброї приземлили три дрони-камікадзе армії РФ
16:13
Огляд
ракета ATACMS
Довга рука для HIMARS і M270: ракета ATACMS, яка потрібна ЗСУ, та нові дальності з ER GMLRS і PrSM
16:05
OPINION
Михайло Басараб
Північноатлантична дуга. Українці за
16:01
WhatsApp
На платформі WhatsApp стався глобальний збій по всьому світі
15:35
Руслан Стефанчук з Маргаретою Седерфельт
Стефанчук: очікую від ПА ОБСЄ потужніших рішень із визнання дій РФ тероризмом
15:32
Німеччина Україна
Німеччина виділить Україні 20 млн євро на резервне обладнання для критичної інфраструктури
15:26
Ексклюзив
Євгенія Кравчук
Найбільша проблема в Криму з точки зору права буде з тими, хто приїхав з Росії після окупації, - нардепка Кравчук
15:23
Ексклюзив
путлер шойгу
У світі не існує "брудних бомб" - це лише теорія, - політолог Молчанов
15:15
Іронські дрони можуть запускати з білоруської частини чорнобильської зони
Іранські дрони можуть запускати з білоруської частини чорнобильської зони, - Беларускі Гаюн
15:09
зерно
В Україні зросли ціни на сільгосппродукцію на внутрішньому ринку в середньому на 15%
15:03
Андреа Бочеллі
Андреа Бочеллі прихистив пса з Купʼянська, який від вибухів майже втратив слух
15:00
Наталка Діденко
Дощі, тумани та тепла температура: прогноз на 26 жовтня від Наталки Діденко
14:42
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов порадив кадирівцям покинути Україну та йти воювати за незалежність Ічкерії
14:41
Франція
У Франції наголошують на необхідності створення об’єднаного фронту підтримки України
14:40
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський привітав Сунака зі вступом на посаду прем'єра Британії
14:23
Джорджія Мелоні
"Якщо піддамось путінському шантажу у сфері енергетики, проблема не вирішиться", – італійська прем'єрка Мелоні
14:20
на фото: машина
Росіяни обстріляли цивільне авто на Херсонщині, поранено 5-річну дитину
14:20
Юхим Конопля (праворуч) у матчі Шахтар - Селтік
Букмекери дали прогноз на матч "Селтік" - "Шахтар" у Лізі чемпіонів
14:17
На фото: Гарві Вайнштейн
"Секс був товаром для впливових чоловіків": адвокат Вайнштейна заявив, що жінки погоджувались на інтимні стосунки з продюсером заради вигоди
14:09
OPINION
Віктор Каспрук
Як "нейтральний" Іран працює на Росію
14:03
Оновлено
Розмінування
На Київщині лунатимуть вибухи: проводять навчання і розмінування
13:59
МАГАТЕ
Україна запросила МАГАТЕ провести перевірку на двох підприємствах
13:57
Борис Джонсон оголосив про відставку
Джонсон переконуватиме США продовжити підтримку України, – Financial Times
13:50
Лука Модріч
Володар "Золотого м'яча" заявив, що після ЧС-2022 йде зі збірної
13:49
Яїр Лапід
Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що його країна не ігноруватиме близьку взаємодію Ірану та Росії
13:39
наука
Вчені винайшли спосіб читати думки людей, навіть не торкаючись голови
13:38
евакуація
У жовтні близько 18 тисяч українців виїхали з небезпечних регіонів і тимчасово окупованих місць
13:38
Оновлено
Ріші Сунак
Король Чарльз III прийняв відставку Трасс та призначив Сунака новим прем'єром
13:15
мобілізація рф
Мобілізований житель Туви помер у воєнному таборі через пиятику
13:06
Зінедін Зідан
Зідан оголосив про відновлення тренерської кар'єри
13:04
Емманюель Макрон
Макрон попросив Папу Римського поговорити з Путіним і Байденом задля миру в Україні
13:01
Ілон Маск
Білий дім заперечує перевірку Маска на предмет нацбезпеки
12:52
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Чим більше партнерства, тим легше буде пережити зиму": Штайнмаєр пообіцяв підтримку Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV