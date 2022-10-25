Про це повідомляє Служба безпеки України у своєму телеграмі.

Слідством встановлено, що високопосадовець сприяв у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів нашої держави та у захоплені райони. Співробітники СБУ задокументували, що у період з 26 березня 2021 року до 4 вересня 2022 року Савєльєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти та автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів.

"Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Ворожі колони переправляли залізницею через територію тимчасово окупованого Криму, для цього було використано понад 250 вагонів. Переправкою займалися підпорядковані підрозділи компанії "Российские железные дороги" та підприємство "Крымская железная дорога".

Савєльєву оголошена підозра за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво в плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни) та за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція цих статей передбачає покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення.

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