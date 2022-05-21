Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.

Завдяки ряду досліджень траєкторії польоту ракети та детальному аналізу правоохоронці виявили, що удар здійснений з території Донецької області.

"Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона відома як "Точка У", – повідомляє СБУ.

Відомо, що декілька комплексів із "Точкою У" використовуються на окупованому Донбасі вже 8 років.

"Служба безпеки отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення.

Попри те, що російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за скоєні РФ злочини, реальні факти мають цілком документальні докази", – додали у пресслужбі.

8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська.

Міський голова Краматорська розповів про обстріл вокзалу міста під час евакуації людей, зокрема, якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей.

9 квітня стало відомо, що внаслідок потрапляння ракети російських фашистів по залізничному вокзалу міста Краматорськ вже загинули щонайменше 52 людини, серед яких 5 дітей.

У РНБО заявили, що РФ перекладає на Україну відповідальність за ракетний удар по вокзалу Краматорська.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія має понести покарання за ракетний обстріл вокзалу в Краматорську.

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що за ніч 10 квітня померло ще 5 людей - кількість кількість загиблих внаслідок бомбардування росіянами вокзалу сягнула 57 осіб, 80 важких пацієнтів відправили у Дніпро

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