СБУ підтвердила, що удар по краматорському вокзалу був здійснений з окупованої території
Експертиза Служби безпеки України довела, що саме росіяни обстріляли ракетами залізничний вокзал у Краматорську, де загинула 61 людина та ще 121 отримала поранення. 8 квітня ракету випустили з окупованої у 2014 році Донеччини
Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.
Завдяки ряду досліджень траєкторії польоту ракети та детальному аналізу правоохоронці виявили, що удар здійснений з території Донецької області.
"Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона відома як "Точка У", – повідомляє СБУ.
Відомо, що декілька комплексів із "Точкою У" використовуються на окупованому Донбасі вже 8 років.
"Служба безпеки отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення.
Попри те, що російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за скоєні РФ злочини, реальні факти мають цілком документальні докази", – додали у пресслужбі.
- 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська.
- Міський голова Краматорська розповів про обстріл вокзалу міста під час евакуації людей, зокрема, якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей.
- 9 квітня стало відомо, що внаслідок потрапляння ракети російських фашистів по залізничному вокзалу міста Краматорськ вже загинули щонайменше 52 людини, серед яких 5 дітей.
- У РНБО заявили, що РФ перекладає на Україну відповідальність за ракетний удар по вокзалу Краматорська.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія має понести покарання за ракетний обстріл вокзалу в Краматорську.
- Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що за ніч 10 квітня померло ще 5 людей - кількість кількість загиблих внаслідок бомбардування росіянами вокзалу сягнула 57 осіб, 80 важких пацієнтів відправили у Дніпро
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