СБУ починає по всій Харківщині контрдиверсійні навчання, цивільних просять носити з собою документи
З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Харківській області розпочинає на Харківщині багатоетапні контрдиверсійні навчання
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Управління СБУ в Харківській області.
"Тренування проходитимуть до початку березня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах. Метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп", - розповіли у спецслужбі.
СБУ просить жителів Харківщини з розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на дії та вимоги правоохоронців і мати з собою документи, що засвідчують особу.
"Навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів", - зазначили в СБУ.
Спецслужба також закликає громадян бути пильними і просить повідомляти про осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до об'єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації або безпілотні літальні апарати.
До Управління СБУ в Харківській області можна зателефонувати за номером (057) 700-16-61 або написати на електронну поштуusbu_khr@ssu.gov.ua чи зв'язаись іншим зручним способом.
- Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Росія готує провокацію для виправдання повномасштабного вторгнення.
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