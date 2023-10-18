СБУ скерувала до суду справу керівників "Мотор Січі", арештовано активи на понад 12 млрд грн

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що йдеться про експрезидента АТ "Мотор Січ" і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства.

Крім того, у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд грн.

"Мова йде про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента Мотор Січі за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Водночас очільника Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства звинуватили за трьома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Що відомо про кримінальні справи на "Мотор Січі"

Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. 24 жовтня 2022 року В'ячеслава Богуслаєва заарештовано.

4 листопада 2022 року стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ. У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".

У кінці березня йому продовжили арешт до 27 травня.

10 травня журналісти проєкт "Схеми" оприлюднили лист-заяву за підписом Богуслаєва, у якому колишній голова підприємства "Мотор Січ" попросив включити його в список на обмін з Росією.

26 вересня суд відхилив апеляцію експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва й залишив у силі рішення першої інстанції – перебування під вартою до 22 жовтня.