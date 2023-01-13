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СБУ тренувалася затримувати ворожу ДРГ на енергооб'єкті поблизу кордону з Білоруссю

13 січня, 2023 п'ятниця
10:00
війна з Росією СБУ

Служба безпеки України провела масштабні тренування поблизу Білорусі: відпрацьовано затримання ДРГ противника на енергооб'єкті

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Упродовж них Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон", - мовиться в тексті СБУ.

Зазначається, що задум тренувань був такий: одна з ДРГ загарбників намагається прорватися в місто, інша своєю чергою взяла в заручники керівника енергооб'єкта та його головного інженера. Також у руках ворога опинилися їхні родини. Так вони намагалися схилити людей до співпраці.

"Правоохоронці із залученням бійців ЦСО "А" СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили "заручників" і запобігли можливій техногенній катастрофі", - поінформували в Службі безпеки.

У процесі брали участь підрозділи СБУ, Збройних Сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  • Нагадаємо, у Україні тривають військові навчання з оборони Рівненської та Хмельницької АЕС – ці станції можуть бути пріоритетними цілями для росіян у разі нового наступу.

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Росія
Білорусь
СБУ
Енергія
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