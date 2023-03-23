СБУ викрила 14 нових схем для нелегального виїзду закордон
Служба безпеки України заблокувала ще 14 схем ухилення військовозобов'язаних від мобілізації. Про підозру повідомили 34 організаторам незаконної діяльності
Про це ідеться у повідомленні пресслужби СБУ.
У відомстві зазначають, що зловмисники пропонували військовозобов’язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.
"Вартість таких "послуг" становила від 2 до 13,5 тис. дол. Сума залежала від регіону проживання "клієнта" і терміновості втечі. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 34 організаторам незаконної діяльності", - зазначили у відомстві.
Так, у Запоріжжі співробітники СБУ викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на незаконному оформленні групи інвалідності для чоловіків призовного віку. Серед підозрюваних - лікар місцевої приватної клініки і троє його спільників.
На Вінниччині викрито п’ятьох жителів обласного центру, які підробляли довідки військово-лікарської комісії, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та інші документи.
У Дніпрі правоохоронці затримали трьох мешканців міста, які допомагали ухилянтам отримати фальшиві медичні довідки щодо непридатності до військової служби.
У Кіровоградській області затримали представників одного з місцевих благодійних фондів. Зловмисники пропонували військовозобов’язаним виїхати в ЄС, прикидаючись водіями гуманітарних перевезень.
В СБУ повідомили, що ще 10 фактів переправлення ухилянтів за кордон виявили у Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях. Усім фігурантам висунуто підозру щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 Кримінального кодексу України).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.77
-
EUR
Купівля 40.55Продаж 41.45
- Актуальне
- Важливе