Про це ідеться у повідомленні пресслужби СБУ.

У відомстві зазначають, що зловмисники пропонували військовозобов’язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

"Вартість таких "послуг" становила від 2 до 13,5 тис. дол. Сума залежала від регіону проживання "клієнта" і терміновості втечі. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 34 організаторам незаконної діяльності", - зазначили у відомстві.

Так, у Запоріжжі співробітники СБУ викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на незаконному оформленні групи інвалідності для чоловіків призовного віку. Серед підозрюваних - лікар місцевої приватної клініки і троє його спільників.

На Вінниччині викрито п’ятьох жителів обласного центру, які підробляли довідки військово-лікарської комісії, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та інші документи.

У Дніпрі правоохоронці затримали трьох мешканців міста, які допомагали ухилянтам отримати фальшиві медичні довідки щодо непридатності до військової служби.

У Кіровоградській області затримали представників одного з місцевих благодійних фондів. Зловмисники пропонували військовозобов’язаним виїхати в ЄС, прикидаючись водіями гуманітарних перевезень.

В СБУ повідомили, що ще 10 фактів переправлення ухилянтів за кордон виявили у Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях. Усім фігурантам висунуто підозру щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 Кримінального кодексу України).