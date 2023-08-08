СБУ виявила майже 10 шпигунських програм, призначених для отримання інформації із системи ЗСУ
Служба безпеки України виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи обміну даними Збройних Сил України. За словами начальника Департаменту кібербезпеки Іллі Вітюка, це є результатом кардинальної оборони українського війська
Про це інформує пресслужба СБУ.
Правоохоронці завадили спецслужбам РФ отримати доступ до чутливої інформації щодо дій, локацій, переміщення та технічного забезпечення ЗСУ.
"З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція – це кібероборона нашого війська", – розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
За словами очільника Департаменту, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке контролюється російською воєнною розвідкою.
Кіберфахівці встановили, що для поширення шкідливих програм у системі, ворог спробував захопити українські планшети на полі бою, щоб використовувати наявні на них доступи та програми для проникнення в систему.
Загалом, Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, призначених для отримання інформації з системи.
- 29 липня повідомлялося, що Кенійський уряд майже тиждень бореться з масштабною кібератакою на онлайн-платформу eCitizen. За нападом стоїть угруповання, яке, імовірно, пов'язане з Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе