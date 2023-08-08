Про це інформує пресслужба СБУ.

Правоохоронці завадили спецслужбам РФ отримати доступ до чутливої інформації щодо дій, локацій, переміщення та технічного забезпечення ЗСУ.

"З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція – це кібероборона нашого війська", – розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За словами очільника Департаменту, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке контролюється російською воєнною розвідкою.

Кіберфахівці встановили, що для поширення шкідливих програм у системі, ворог спробував захопити українські планшети на полі бою, щоб використовувати наявні на них доступи та програми для проникнення в систему.

Загалом, Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, призначених для отримання інформації з системи.