СБУ виявила у голови ВККС Ігнатова громадянство Росії, - ЗМІ

Інформацію про лист підтвердили джерела ZN.UA у ВККС та Вищій раді правосуддя.

Зазначається, нібито Ігнатов готує з цього приводу брифінг.

У ВККС заявили, що звернулися з відповідними запитами щодо отримання підтвердження або спростування цієї інформації.

"У зв’язку з появою у публічному просторі інформації про можливу наявність у голови Комісії громадянства РФ, а також за наслідками ознайомлення зі змістом відомостей, які надійшли від компетентних органів, Комісія вважає за необхідне звернутися з відповідними запитами щодо невідкладного отримання підтвердження або спростування оприлюдненої інформації", - йдеться у повідомленні.

"Комісія займає принципову позицію щодо неприпустимості громадянства (підданства) інших, окрім України, держав, зокрема країни-агресора, у суддів та членів органів суддівського врядування", - додали у ВККС.