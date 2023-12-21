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Головна Кримінал СБУ виявила у голови ВККС Ігнатова громадянство Росії, - ЗМІ

СБУ виявила у голови ВККС Ігнатова громадянство Росії, - ЗМІ

21 грудня, 2023 четвер
17:26
Кримінал паспорт РФ

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов має російське громадянство. Відповідний лист ВККС отримала від Служби безпеки України

Інформацію про лист підтвердили джерела ZN.UA у ВККС та Вищій раді правосуддя.

Зазначається, нібито Ігнатов готує з цього приводу брифінг.

У ВККС заявили, що звернулися з відповідними запитами щодо отримання підтвердження або спростування цієї інформації.

"У зв’язку з появою у публічному просторі інформації про можливу наявність у голови Комісії громадянства РФ, а також за наслідками ознайомлення зі змістом відомостей, які надійшли від компетентних органів, Комісія вважає за необхідне звернутися з відповідними запитами щодо невідкладного отримання підтвердження або спростування оприлюдненої інформації", - йдеться у повідомленні.

"Комісія займає принципову позицію щодо неприпустимості громадянства (підданства) інших, окрім України, держав, зокрема країни-агресора, у суддів та членів органів суддівського врядування", - додали у ВККС.

  • 1 червня Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
  • Ігнатова обрали головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 6 червня 2023 року.
Україна
СБУ
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