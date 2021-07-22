СБУ за пів року викрила три агентурні мережі та затримала 18 агентів спецслужб РФ

Про це передає пресслужба СБУ.

“Упродовж першого півріччя 2021 року контррозвідка Служби безпеки України викрила 3 агентурні мережі на території Донецької, Луганської, Миколаївської та Одеської областей і затримала 18 агентів російських спецслужб”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, одна з таких мереж виконувала завдання “МДБ ЛНР” у районі проведення операції Об’єднаних сил. Агенти не лише за гроші збирали та передавали своїм кураторам розвідувальну інформацію про розташування і передислокацію підрозділів ЗСУ, а й готували теракт – отруєння військовослужбовців на Луганщині хімічною речовиною.

Загалом за матеріалами контррозвідки було відкрито 167 кримінальних проваджень за ознаками державної зради, шпигунства і створення терористичних організацій. За цей період набули чинності 59 вироків суду.

Також контррозвідники СБУ вилучили з незаконного обігу комплектуючі до авіатехніки, бронетехніки та зенітно-ракетних комплексів загальною вартістю понад 1 млрд грн. Ці товари були передані Міністерству оборони.

У свою чергу, військова контррозвідка СБУ викрила 21 агента іноземних спецслужб в Україні і ще 14 учасників незаконних збройних угруповань.

Загалом вона запобігла нанесенню економічних збитків державі на понад 3,8 млрд грн. Зокрема, заблокувала схему придбання для потреб Збройних Сил України застарілого озброєння за завищеними цінами, розтрату 400 млн грн бюджетних коштів під час замовлення дослідно-конструкторських робіт.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb