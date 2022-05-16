Про це повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко у телеграм.

"СБУ заблокувала роботу підсанкційного заводу, який збирався відновити поставки для російського ВПК. Цей завод у Дніпрі виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів, а також товари подвійного призначення", - сказав Дехтяренко.

Він пояснив, що тільки торік на заводі було вироблено 340 тонн цієї продукції вартістю понад 450 млн грн. Засновником заводу є російська корпорація, що спеціалізується на виробництві та модернізації зброї та військової техніки, відтак у 2021 році він потрапив до санкційного списку РНБО.

"За даними слідства, готовий товар переправлявся на територію РФ. Там окупанти здійснювали перерозподіл отриманої продукції серед своїх військових заводів та інших об’єктів ВПК", – сказав Дехтяренко.

Аби обійти обмеження, Росія хотіла переписати завод на українську юрособу та прождовжити його роботу, зауважили в СБУ.

Нагадаємо, РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ.

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