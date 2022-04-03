СБУ затримала диверсантів, агентів РФ і колаборанта

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



У Херсонській області українська спецслужба встановила колаборанта, який допомагав російським військовим викрадати мирних мешканців і брав участь у катуванні незаконно затриманих місцевих жителів.



У Львівській області контррозвідники затримали ворожого агента, який збирав розвідувальну інформацію на західній частині України.



На Донеччині викрили мешканця Першотравневого, який постачав розвідку російської артилерії даними про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ.



У Рівненській області до 13 років ув’язнення засудили агента ФСБ, який готував диверсії на об’єкті критичної інфраструктури регіону.



СБУ також відкрила кримінальне провадження проти керівника слідчого комітету РФ Бастрикіна, який намагається незаконно поширювати юрисдикцію цього федерального органу рашистів на тимчасово окупованій території України.





Нагадаємо, на перехоплених СБУ розмовах окупант розповів, що в Маріуполі кадирівці поводяться як звірі та стріляють дітям по ногах.

На Дніпропетровщині СБУ знешкодила банду, яка нападала на підрозділи Тероборони.