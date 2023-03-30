СБУ затримала корегувальника російських обстрілів по підстанціях
Служба безпеки України затримала агента російського ФСБ, який наводив російські ракети на місцеві електропідстанції
Про це інформує пресслужба СБУ у telegram.
За даними слідства, йдеться про мешканця Одещини, котрий передавав російським "кураторам" координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій.
"Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах", - ідеться у повідомленні.
Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік намагався організувати в Одесі ворожу пропагандистську мережу, яка агітувала місцевих жителів підтримати російських загарбників.
Правоохоронці встановили, що для цього ворожий інформатор адміністрував декілька проросійських телеграм-каналів, де "розганяв" дезінформацію про ситуацію на південному фронті та намагався дискредитувати Сили оборони.
Окрім того, зловмисник збирав розвіддані про місця базування українських сил на Одещині, аби потім передати представникам ФСБ.
У відомстві повідомили, що під час обшуків за місцем проживання агента виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують його незаконну діяльність.
Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру у державній зраді.
- 28 березня Служба безпеки України викрила російського агента, який збирав конфіденційну інформацію щодо технічного облаштування державного кордону в межах Чернігівської області.
- 29 березня СБУ викрила завербованого російськими спецслужбами диверсанта, який розвідував розташування складів із боєприпасами та баз військової техніки ЗСУ на Донбасі.
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