Про це інформує пресслужба СБУ у telegram.

За даними слідства, йдеться про мешканця Одещини, котрий передавав російським "кураторам" координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій.

"Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах", - ідеться у повідомленні.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік намагався організувати в Одесі ворожу пропагандистську мережу, яка агітувала місцевих жителів підтримати російських загарбників.

Правоохоронці встановили, що для цього ворожий інформатор адміністрував декілька проросійських телеграм-каналів, де "розганяв" дезінформацію про ситуацію на південному фронті та намагався дискредитувати Сили оборони.

Окрім того, зловмисник збирав розвіддані про місця базування українських сил на Одещині, аби потім передати представникам ФСБ.

У відомстві повідомили, що під час обшуків за місцем проживання агента виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують його незаконну діяльність.

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру у державній зраді.