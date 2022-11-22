Про це він сказав у коментарі програмі Свобода Live Радіо Свобода.

"У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менш ніж 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють у Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Щодо високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами", – розповів він.

За словами Олексія Данілова, Росія має ресурс для 3-4 масованих атак, рівноцінних такій, яку вона здійснила 15 листопада.

"Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова про такий обстріл, який був 15 числа, то ще максимум три-чотири вони можуть здійснити такі обстріли", – додав секретар РНБО.

Міністр оборони України Олексій Резніков 22 листопада оприлюднив дані про кількість ракет, які залишилися в Росії

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