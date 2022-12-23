Про це поінформували у The Guardian.

Перша від 24 лютого закордонна поїздка Володимира Зеленського розпочалася з секретного потягу до Польщі, який прямував до країни у вівторок 20 грудня.

Наступного ранку президента помітили в Перемишлі на залізничному вокзалі разом із послом США в Україні Бріджит Брінк, яка супроводжувала його. Про це журналісти The Guardian пишуть із посиланням на кадри приватного мовника TVN.

Візит Зеленського планувався кілька днів і був організований таємно через занепокоєння щодо його безпеки.

У Польщі Зеленський сів на борт урядового літака США, який 21 грудня приземлився на базі Ендрюс у Меріленді поблизу Вашингтона.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив журналістам, що "не існувало "математичної формули" для правильного дня поїздки Зеленського", однак він додав: "це стане важливою ін’єкцією імпульсу та підтримки США й союзників взимку".

"Адміністрація тісно консультувалася із Зеленським щодо "параметрів безпеки", щоб він міг покинути Україну, коротко відвідати США та повернутися", - сказав чиновник на умовах анонімності.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися 21 грудня у Вашингтоні. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України".

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

А президент США Джо Байден заявив, що для його країни честь - бути з Україною в об'єднаному захисті від жорстокої війни проти Росії.

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