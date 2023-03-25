Сенатори закликають Байдена надати суду докази воєнних злочинів РФ
Сенатори з обох партій закликають Байдена підтримати розслідування Міжнародного кримінального суду та надати МКС докази воєнних злочинів РФ
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на лист сенаторів до Байдена.
У США група сенаторів з обох партій закликає адміністрацію президента Джо Байдена підтримати розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) проти російських посадовців, включно з президентом РФ Путіним, і поділитися доказами російських воєнних злочинів в Україні.
У листі законодавці "вітають значну допомогу", надану адміністрацією для документування можливих злочинів під час війни Росії в Україні. Однак сенатори додають, що США досі не поділилися ключовими доказами, які могли б допомогти в розслідуванні.
"Путін та його оточення мають чітко усвідомлювати, що відповідальність і справедливість за їхні злочини настане», — написали сенатори.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- 9 березня ЗМІ повідомили, що Пентагон блокує передачу доказів воєнних злочинів Росії до МКС.
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