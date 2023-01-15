Серед творчої молоді оголошується конкурс на здобуття премії імені Олеся Гончара
Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на здобуття премії імені Олеся Гончара 2023 року
Про це йдеться на порталі Національної спілки письменників України.
"Щиро бажаємо натхненної праці молодим талантам, які долучаться до вже численної громади авторів-гончарівців, чиї імена вже вкарбовуються у сучасний літературний процес", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що подання творів молодих письменників та письменниць триватиме до 15 березня 2023 року. На конкурс приймаються як уже друковані, так і не оприлюднені твори українськомовних авторів віком до 30 років, які мешкають в Україні та за кордоном.
"Рукописи або електронні варіанти опублікованих видань просимо надсилати до 15 березня 2023 р. включно разом із біографічною довідкою, домашньою та електронною адресами, контактним телефоном на адресу: [email protected]", - зазначають в НСПУ.
На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.
Урочисте оголошення лауреатів і вручення нагород переможцям традиційно планується до 3 квітня - дня народження Олеся Гончара.
Довідка: Міжнародна німецько-українська премія імені Олеся Гончара - літературна відзнака для творчої молоді. Заснована 1996 року німецькими меценатами Тетяною Куштевською і Дітером Карренбергом і Національною спілкою письменників України.
Відомо, що рішення ухвалює журі, до якого входять відомі письменники, науковці й культурні діячі: Тетяна Куштевська, Наталія Бйорнер, Валентина Гончар, Леся Гончар, Олександр Балабко. Журі після видатних попередників Івана Драча й Петра Перебийноса має честь очолювати Дмитро Чистяк.
- 17 листопада письменник Артем Чех отримав премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Цього разу нагородою було 3 тис. євро від Польського Інституту у Києві, піврічне стажування коштом Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща та Національного центру культури (Варшава).
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