Сервіс інтернет-телебачення Oll.tv відкрив вільний доступ до 50 телеканалів в Україні та за кордоном

Про це повідомляє "Детектор медіа".



Доступ без жодної сплати чи реєстрації відкрито до телеканалів Еспресо, Прямий, 5 канал, Україна 24, UA: Перший, Україна, 1+1, СТБ, ICTV, Новий канал, Інтер, Індіго, НТН, К1, Рада, Ентер-фільм, Paramount Comedy, Перший автомобільний, Xsport, 4 канал, К2, Сіріус, UA Fashion, Мега, Бігуді, Zoom, Genuine TV, Obozrevatel, UA: Крим, 8 канал, UA: Київ, UA: Донбас, 34 канал, Одеса live, Алекс, Донбас, Київ, НТА, Перший Західний, Правда тут, Правда тут Львів, Правда ТУТ Київ, Раі, Рівне 1, СК1, ТВА, МТМ, Центральний, Чернівці, АТР, ТВ5, 33 канал, Nobel TV.



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Також сервіс надає безкоштовний доступ до державної онлайн-школи для 5-11 класів, дитячого садку NUMO від UNICEF та аудіоказок для малят.



Для дорослих в аудіо- та відеоформатах доступні відновлюючи практики та медитації, а також уроки англійської мови.

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.