Про це інформує Delfi.

"Аморальна війна Росії проти України - особливо жорстока та варварська. Росія без розбору катує, калічить і вбиває як військовослужбовців, так і мирних жителів", - зазначив Колс.

Засідання комісії пройде 2 серпня у дистанційному форматі.

Як повідомлялося, Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Держдепартамент визнати Росію державою-спонсором тероризму у зв'язку з її діями в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні, які призвели до "смерті незліченної кількості чоловіків, жінок та дітей".

Нагадаємо, 30 липня міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс засудив вбивство українських полонених в Оленівці та закликав ЄС визнати РФ державою-спонсором тероризму

Того ж дня Сенат США у середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.