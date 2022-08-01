Сейм Латвії планує визнати РФ державою-терористом: відповідну заяву розглянуть 2 серпня
Голова парламентської комісії із закордонних справ Ріхардс Колс заявив, що 2 серпня комісія Сейму Латвії планує розглянути заяву, в якій передбачається визнання РФ терористичною державою
Про це інформує Delfi.
"Аморальна війна Росії проти України - особливо жорстока та варварська. Росія без розбору катує, калічить і вбиває як військовослужбовців, так і мирних жителів", - зазначив Колс.
Засідання комісії пройде 2 серпня у дистанційному форматі.
Як повідомлялося, Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Держдепартамент визнати Росію державою-спонсором тероризму у зв'язку з її діями в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні, які призвели до "смерті незліченної кількості чоловіків, жінок та дітей".
- Нагадаємо, 30 липня міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс засудив вбивство українських полонених в Оленівці та закликав ЄС визнати РФ державою-спонсором тероризму
- Того ж дня Сенат США у середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.
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