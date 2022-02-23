Сейм Польщі ухвалив резолюцію про агресію РФ щодо України та закликав світ до суворих санкцій
Сейм Польщі ухвалив постанову, де рішуче засудив агресію РФ щодо України та закликав міжнародну спільноту до суворих санкцій проти Москви
Про це повідомляє PAP.
"Прийняття Росією самопроголошених конституцій так званих Луганської та Донецької республік фактично означає намір взяти під контроль територію України, це суто військова акція", - йдеться у тексті постанови.
Сейм рішуче засудив "всі дії РФ, спрямовані на замах на суверенітет України".
Також Польща закликала "міжнародне товариство ввести жорсткі економічні та дипломатичні санкції проти агресора".
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії, також санкції ввела Велика Британія. У вівторок президент США Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР". Також санкції проти Москви ввела Австралія, Японія та Канада.
- 23 лютого Верховна Рада проголосувала за запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії й Ради Федерації через визнання РФ "Л/ДНР".
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