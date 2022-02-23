Сейм Польщі ухвалив резолюцію про агресію РФ щодо України та закликав світ до суворих санкцій

Про це повідомляє PAP.



"Прийняття Росією самопроголошених конституцій так званих Луганської та Донецької республік фактично означає намір взяти під контроль територію України, це суто військова акція", - йдеться у тексті постанови.



Сейм рішуче засудив "всі дії РФ, спрямовані на замах на суверенітет України".



Також Польща закликала "міжнародне товариство ввести жорсткі економічні та дипломатичні санкції проти агресора".





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