Викрадають гроші з банківських карток: кіберполіція попередила шахрайську схему "призових опитувань"
Кіберполіція попереджає про шахрайство під виглядом винагороди за участь у соцопитуваннях
Про це повідомляє прес-центр Нацполіції.
"З початку серпня до Департаменту кіберполіції почали надходити звернення громадян щодо привласнення їхніх грошей під виглядом винагороди за проходження опитувань", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у різних соцмережах зловмисники поширюють відео, де від імені української телеведучої розповідається про виплати за участь у проходженні соцопитування в галузі споживчого ринку.
"В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна пройти опитування та гарантовано отримати грошову винагороду. Разом із цим у коментарях розміщують фейкові відгуки про успішне зарахування грошей", - сказано в повідомленні.
Після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для сплати "комісії" та зарахування грошей.
Правоохоронці наголошують, що у разі виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші аферистам, але й передають їм свої банківські дані, які вони використовують у власних інтересах.
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