Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, 23-річним Додо цікавиться "Барселона" та "Фіорентина". "Шахтар" готовий продати захисника за 20 млн євро.

У цьому сезоні бразилець зіграв за "Шахтар" 26 матчів і віддав 4 результативні передачі. Додо виступає за "гірників" з 2018 року, його придбали за 2 млн євро.

Сайт Transfermarkt оцінює вартість Додо у 20 млн євро. Контракт бразильця із "Шахтарем" діє до літа 2025 року. Він є найдорожчим гравцем команди.

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