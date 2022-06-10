"Шахтар" поставив цінник у 20 млн євро за свого найдорожчого футболіста
Донецький "Шахтар" готовий продати бразильського захисника Додо за 20 млн євро
Про це повідомляє UOL.
За інформацією джерела, 23-річним Додо цікавиться "Барселона" та "Фіорентина". "Шахтар" готовий продати захисника за 20 млн євро.
У цьому сезоні бразилець зіграв за "Шахтар" 26 матчів і віддав 4 результативні передачі. Додо виступає за "гірників" з 2018 року, його придбали за 2 млн євро.
Сайт Transfermarkt оцінює вартість Додо у 20 млн євро. Контракт бразильця із "Шахтарем" діє до літа 2025 року. Він є найдорожчим гравцем команди.
- У серпні 2021 року бразильський захисник "Шахтаря" Додо потрапив у сферу інтересів лондонського "Тоттенгема".
- У лютому до Додо був інтерес від мадридського "Реалу".
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