"Шахтар" повідомив, де гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Шахтар" і німецький "Гамбург" домовились, що домашні матчі українців у груповому етапі ЛЧ будуть зіграні на арені "Фолькспаркштадіон". УЄФА дав дозвіл на це.

У минулому сезоні "Шахтар" виступав у Варшаві на "Стадіоні Війська Польського". Гендиректор "Шахтар-Сервіс" Дмитро Кириленко подякував польському народу за підтримку, яку український клуб отримав минулоріч.

"На новий сезон ми розглядали можливість проведення домашніх ігор Ліги чемпіонів серед кількох варіантів і зупинилися на Гамбурзі. Упевнені, що матчі на "Фолькспаркштадіоні" пройдуть на найвищому рівні та зберуть на трибунах як місцевих футбольних уболівальників, так і тисячі українців, які зараз тимчасово проживають у Німеччині та інших країнах Європи", - сказав Кириленко.

Довідка

"Фолькспаркштадіон" – стадіон у районі Баренфельд на заході Гамбурга, є домашньою ареною "Гамбурга", що зараз виступає у другій Бундеслізі. Місткість стадіону – 51 500 глядачів на міжнародних матчах (57 000 на поєдинках Бундесліги через дозволені стоячі місця). Арена зведена 1953 року й повністю перебудована за проєктом архітектора Густава Оелснера у 1998 році. Раніше стадіон мав назву AOL Arena та приймав матчі ЧС-2006.

На "Фолькспаркштадіоні" проводився перший в історії фінал Ліги Європи- 2010, а також бій за титул чемпіона світу з боксу між Володимиром Кличком та Девідом Хеєм у 2011 році. "Фолькспаркштадіон" заявлено як арену, що прийматиме матчі чемпіонату Європи – 2024 у Німеччині.

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"Про дати та порядок продажу квитків і пакетів Ліги чемпіонів на домашні матчі "Шахтаря" в Гамбурзі буде оголошено найближчим часом. Розклад матчів стане відомий після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 31 серпня", - йдеться у заяві "Шахтаря".