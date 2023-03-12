Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

У донецькому клубі пояснили, що припинили співпрацю з Parimatch через відповідний указ президента України Володимира Зеленського. Логотип компанії розташовувався на футболках "Шахтаря".

"У зв’язку з оприлюдненням указу президента України № 145/2023 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" ФК "Шахтар" заявляє про припинення співпраці із титульним партнером клубу компанією Parimatch", - заявили у "Шахтарі".