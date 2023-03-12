"Шахтар" припинив співпрацю з титульним спонсором, проти якого запровадила санкції РНБО
Футбольний клуб "Шахтар" припинив співпрацю з компанією Parimatch, проти якої запровадила санкції РНБО
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
У донецькому клубі пояснили, що припинили співпрацю з Parimatch через відповідний указ президента України Володимира Зеленського. Логотип компанії розташовувався на футболках "Шахтаря".
"У зв’язку з оприлюдненням указу президента України № 145/2023 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" ФК "Шахтар" заявляє про припинення співпраці із титульним партнером клубу компанією Parimatch", - заявили у "Шахтарі".
- 11 березня в Україні було запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років – всього 287 юридичних та 120 фізичних осіб.
- Володимир Зеленський пояснив, що санкції були введені проти тих букмекерів, які через схеми працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації.
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