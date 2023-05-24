Шанс на Перемогу: Антон допомагає в деокупації Херсонщини і готується звільняти рідний Сімферополь

Але з повномасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року не зміг залишатись осторонь війни та мобілізувався у бригаду ТрО, яка брала участь у звільненні Херсону, а також у закріпленні наших позицій на цій території.

Під час свого повернення до лав військових Антон звернув увагу, що на лівому березі Дніпра, куди перемістився ворог, бойові дії змінили свій звичний характер. Українським захисникам треба було робити багато польотів БПЛА, або мати точні координати враження цілей для наших РСЗВ і ствольної артилерії. Ще одне завдання для дронів – точні дані розташування ворога для періодичного форсування Дніпра нашими підрозділами спецпризначення. Антон почав шукати допомогу, аби опанувати управління дронами, і записався на базовий курс навчання до UA Drone School.

Після успішного проходження базового курсу він виявився вправним пілотом Mavic'a, і зараз успішно виконує місії в Херсонській області. Антон постійно підтримує зв’язок з рідними у Криму і неодмінно хоче взяти участь у його деокупації, звільнити рідне місто від рашистських загарбників.

"Допомога Школі дронів – напрямок, який Фонд Slots City розпочав з січня", - розповідає Стас Андрєєв, директор Фонду.

"Щомісяця ми передаємо допомогу для того, щоб військові мали можливість пройти навчання безплатно в UA Drone School, який є частиною державного проєкту "Армія дронів". "Окрім цього, Фонд допомагає військовим, щотижня збирає передачі на фронт і для переселенців, підтримує медиків, які лікують наших захисників. Уся ця волонтерська робота в Фонді - сильна мотивація для нашої команди та безумовний шанс докластися кожному в міру своїх сил до нашої спільної великої Перемоги. Разом ми сильніші!".

Загалом волонтери Slots City Foundation за минулий рік передали понад 100 передач на фронт, серед яких – 19 дронів, 30 автомобілів, у тому числі вантажівки, тепловізори, генератори, а також інше обладнання, спорядження та одяг для бійців. Всього за час роботи допомога друзів Фонду армії та постраждалим від війни перевищила 31, 3 мільйони гривень.

*Ім’я воїна змінено з метою його безпеки

