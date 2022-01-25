Шантаж України російськими військами: Рада ухвалила проєкт постанови про звернення до ООН і Європарламенту
Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про звернення ВР до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту та інших міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу стосовно України з боку Російської Федерації
За відповідне рішення проголосували 282 депутати, передає Еспресо.TV.
У проєкті пропонувалось визнати, що вимоги РФ до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:
- Конституції та законодавства України;
- Основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт),
- Підсумкового документу Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);
- Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.
- Нагадаємо, що 24 січня на погоджувальній раді голова ВР Руслан Стефанчук вніс пропозицію ухвалити постанову щодо звернення до Організації Об'єднаних націй з приводу неприйнятності військового шантажу України з боку РФ.
- 24 січня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту та інших міжнародних організацій.
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