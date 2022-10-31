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Шарлотка. Рецепт
Як приготувати в домашніх умовах просту шарлотку з яблуками? Щоб і пишна, і смачненька. Така, щоб усій родині припала до смаку. Сьогодні ми розкажемо покроково, як це зробити
Інгредієнти на 8 порцій
- 200 г борошна
- 200 г цукру
- 4 яйця (великі)
- 3 яблука (соковиті)
- Розпушувач – 1 чайна ложка
Рецепт приготування шарлотки
- Збиваємо яйця міксером до піни
- Невеликими порціями насипаємо цукор
- Знову збиваємо до пишної маси 5 хв.
- Просіюємо борошно
- Продовжуючи збивати яйця тепер на низьких обертах, додаємо потрошки борошно
- Консистенція тіста повинна мати вигляд густої сметани
- Миємо яблука, чистимо, видаляємо серцевину й нарізаємо шматочками
- Висипаємо в тісто яблука
- Обережно перемішуємо
- Застеляємо форму пергаментом
- Змащуємо дно (стінки не треба) вершковим маслом
- Викладаємо у форму тісто
- Розрівнюємо
- Посипаємо тісто тонким шаром цукру
- Розігріваємо духовку до 180 °С
- Випікаємо шарлотку в духовці приблизно 45 хв., не відчиняючи дверцята 25 хв.
- Виймаємо шарлотку з духовки
- Виймаємо шарлотку з форми
- Трішки остуджуємо
- Подаємо до столу
Смачного!
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