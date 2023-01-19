Ще 11 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок удару РФ по Дніпру, - нацполіція
Станом на 19 січня зниклими безвісти через удар РФ по багатоповерхівці в Дніпрі вважаються 11 людей. Окрім того, поліція прийняла 560 заяв за фактом пошкодженого внаслідок удару майна
Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Зазначається, що з 560 повідомлень 420 стосувалися пошкодженого майна, 43 - пошкодження автомобілів та 10 - адмінбудівель. Були опрацьовані заяви з приводу зниклих безвісти, наразі це 11 осіб.
Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Антимародерні групи поліції працюють по недопущенню крадіжок з тимчасово залишених осель.
Слідчі заходи щодо документування наслідків ракетного удару продовжуються.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
- О 13:00 17 січня у Дніпрі закінчились пошуково-рятувальні роботи, в ході яких було врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Всього під час трагедії загинуло 45 осіб, з них 6 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.
- Станом на 18 січня безвісти зниклими вважали 17 людей.
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