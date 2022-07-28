Про це сказав президент Володимир Зеленський під час ранкового відеозвернення.

Володимир Зеленський зазначив, що важливо не тільки відзначати появу Державності, але й об'єднуватися задля її збереження.

"Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди. Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля", - сказав президент.

Також верховний головнокомандувач нагадав, що Україна – це суверенна держава з тисячолітньою історією.

"Історія нашого державотворення налічує тисячі років. Нам не потрібні салюти і помпа, аби показати, яке значення має власна державність для українського народу. Сьогодні ми захищаємо її зі зброєю в руках, 155 днів поспіль. Можна сказати, що для нас День державності – це кожен день", - сказав Зеленський.

Президент додав, що всі етапи історії Державності України, її захисту й боротьби за неї можна описати одним реченням: "ми були, є і будемо!"

"Втрачаючи власну державу народ втрачає не території, а власне лице, власне ім’я, свою самобутність, ідентичність, пам'ять. А з ними – свої серце і душу. Це для нас набагато страшніше від ворожих армій, літаків, ракет і танків. Тому мільйони з нас готові зупиняти їх без страху й боронити найцінніше ціною власного життя... Ми не здамося, поки не проженемо зі свого дому останнього окупанта. Ми не зупинемось, допоки не звільнимо останній метр української землі", - сказав він.

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що росіяни бояться вільних людей, зокрема українців.

"Неспокійний ранок. Спроба ракетного терору від тих, хто не знає, що таке свобода. Тих, хто обрав рабство і телевізор замість волі. Вони історично бояться вільних людей, бояться українців.", - написав Єрмак у телеграмі.

У серпні 2021 року Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає встановлення 28 липня вихідним днем - Днем державності України.

Міністерство культури та інформаційної політики представило символіку для святкування Дня Державності України.

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