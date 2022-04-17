Ще один український футболіст може перейти в АПЛ

Про це повідомляє Fichajes.com.



За інформацією джерела, попри загрозу вильоту до Чемпіоншипу "Евертон" вже планує підсилення на літо. Один із варіантів для покращення лінії захисту - Микола Матвієнко.



"Шахтар" готовий до продажу всіх своїх гравців влітку, тому переговори мають хороший шанс на успіх. Раніше повідомлялось, що Матвієнком також цікавиться "Брентфорд".



Контракт Матвієнка з донецьким клубом розрахований до літа 2025 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.



В АПЛ грають троє українців - Олександр Зінченко в "Ман Сіті", Віталій Миколенко в "Евертоні" та Андрій Ярмоленко в "Вест Гемі". Повідомляється про інтерес "Брентфорда" до Михайла Мудрика та Єгора Ярмолюка.

15 квітня стало відомо, що український півзахисник Михайло Мудрик може перейти в англійський "Брентфорд. Клуб також цікавиться 18-річним Ярмолюком.

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