Ще один український футболіст може перейти в АПЛ
Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко потрапив до сфери зацікавленості англійського "Евертона"
Про це повідомляє Fichajes.com.
За інформацією джерела, попри загрозу вильоту до Чемпіоншипу "Евертон" вже планує підсилення на літо. Один із варіантів для покращення лінії захисту - Микола Матвієнко.
"Шахтар" готовий до продажу всіх своїх гравців влітку, тому переговори мають хороший шанс на успіх. Раніше повідомлялось, що Матвієнком також цікавиться "Брентфорд".
Контракт Матвієнка з донецьким клубом розрахований до літа 2025 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.
В АПЛ грають троє українців - Олександр Зінченко в "Ман Сіті", Віталій Миколенко в "Евертоні" та Андрій Ярмоленко в "Вест Гемі". Повідомляється про інтерес "Брентфорда" до Михайла Мудрика та Єгора Ярмолюка.
- 15 квітня стало відомо, що український півзахисник Михайло Мудрик може перейти в англійський "Брентфорд. Клуб також цікавиться 18-річним Ярмолюком.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе