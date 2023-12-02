Ще одна компанія відмовилась від реклами на платформі Х

Про це пише Reuters.

"Ми не рекламуємо на X, оскільки ми знайшли інші платформи, щоб краще охопити наших клієнтів", - сказав представник Walmart.

Зазначається, що платформа Х не відреагувала на рішення компанії Walmart.

Що передувало

Нагадаємо, що 15 листопада Білий дім звинуватив Ілона Маска у поширенні "огидної брехні" про євреїв після того, як власник компанії X схвально відреагував на антисемітський пост на платформі.

Тоді Ілон Маск відповів на пост, який звинувачував єврейські громади в розпалюванні "ненависті до білих" і який містив антисемітську теорію змови, назвавши її "чистою правдою".

Пізніше компанія Apple припинила всі рекламні проєкти в соціальній мережі Х через скандальні висловлювання Ілона Маска.

Після цього повідомлялося, що платформа Х може втратити $75 млн доходу від реклами до кінця 2023 року, оскільки десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після висловлювань Маска.

Натомість Маск використав нецензурну лексику та розкритикував компанії, які відмовилися від реклами на платформі Х.