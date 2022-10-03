Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це оптимістично, енергійно та рішуче. І це так, як ми хотіли б, вірно? Розширення ЄС - це процес, заснований на досягненнях. Абсолютна більшість того, що має зробити, залежить від країни-кандидата", - заявив він у відповідь на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля про те, що Україна сподівається пройти весь шлях вступу до ЄС за два роки.

Маасікас зазначив, що після набуття статусу кандидата в ЄС Україна має зробити "домашню роботу" за допомогою Євросоюзу.

"Потім Єврокомісія оцінить досягнутий прогрес. Я можу поки що лише процитувати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн під час її нещодавнього візиту до Києва: оцінка буде наступного року, а далі бачитимемо", - сказав посол.

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав очільників держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року. Вступу до Євросоюзу необхідно буде чекати щонайменше 7 років.

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