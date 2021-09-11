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Щеплених Sputnik Light росіян перестали впускати до Туреччини

11 вересня, 2021 субота
11:59
Світ

Туреччина відмовилася визнати щеплення російською вакциною Sputnik Light достатнім для в'їзду й впровадила обмеження для туристів з РФ, щеплених цим препаратом

За новими правилами від влади Туреччини, що почали діяти 3 вересня, тим, хто отримав укол однокомпонентної російської вакцини доведеться пройти таку ж процедуру, що й не вакцинованим, передає Еспресо.TV.

На це звертається увага й російським посольством в Турецькій Республіці.

Таким чином Анкара відмовилася визнавати не схвалені ВООЗ однокомпонентні вакцини, в тому числі "Супутник Лайт".

Деякі авіакомпанії з РФ вже отримали повідомлення про нові правила і почали завертати назад туристів, передає РБК.

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Як пише Tourdom, 6 вересня щеплених "Супутником лайт" не пустили на рейс Махачкала-Стамбул Pegasus Airlines. Аналогічний випадок стався на стійці Nordwind в Москві.

"Сказали, що сертифікат про вакцинацію "Супутником Лайт" не підходить", - сказали тим, хто вже мав на руках придбані квитки.

Авіакомпаніям спустили циркуляр, що в'їзд дозволений тільки туристам, які мають дві дози вакцини за винятком однокомпонентной Johnson & Johnson. Таким чином, Sputnik Light автоматично виключається зі списку.


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Туреччина
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