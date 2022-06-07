Щоб допомогти ЗСУ, Пінчук продасть скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey

Про це повідомляє сайт Фонду Віктора Пінчука.

"Зібрані кошти будуть направлені, зокрема, для тяжко поранених під час війни військових та цивільних, яким терміново потрібне протезування, лікування та реабілітація для відновлення якості життя", - заявили у Фонді.

"Скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey є монументальним символом надії та солідарності з тими військовими та цивільними чоловіками, жінками та дітьми в Україні, що роздирається війною, які зазнали жахливих втрат”, – сказано в повідомленні.

У фонді наголосили, що продаж скульптури стане важливою подією аукціону "XX/XXI століття: Вечірні лондонські торги" вдома Christie's. Роботу буде виставлено на площі Сент-Джеймс поруч зі штаб-квартирою Christie's у Лондоні з 14 червня до 3 липня.

"Balloon Monkey (Magenta) – це шедевр парадоксальної сили, його суперечності варіюються між запаморочливою складністю та абсолютною простотою, серйозністю та грою, попкультурою та нашими найглибшими, первісними структурами міфу та віри. Цей об'єкт, вільний від іронії, створений з майже неймовірною самовіддачею, як втілення довіри, відкритості, щирості та любові. Для Кунса Balloon Monkey (Magenta) – це глибоке та життєрадісне підтвердження того, що мистецтво – це не тільки те, що ми бачимо, але й те, що відбувається всередині нас”, – написали у пресслужбі Фонду.

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