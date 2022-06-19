Щоб фермери Запоріжжя могли надалі працювати, третину врожаю їм слід віддавати окупантам, - журналіст Казанський
Росія на окупованих територіях Запоріжжя змушує фермерів віддавати третину врожаю за "право" працювати
Про це повідомив журналіст Денис Казанський у телеграм.
"У Запорізькій області російська окупаційна адміністрація запровадила систему пограбувань місцевих фермерів, від нахабства якої офігелі навіть у РФ. Водіїв вантажівок, які займаються вивезенням агропродукції до Росії, змушують отримувати так звані "жовті перепустки", – написав він.
Без такої "перепустки" окупанти не дозволяють працювати, а ціна отримання її – третина врожаю.
"Навіть колаборанти обурені таким пограбуванням. Наприклад, колишній міністр транспорту в окупаційному уряді Криму Анатолій Цуркін опублікував фото жовтих перепусток і відверто написав, що це просто грабунок українських фермерів", – зазначає Казанський.
За його словами, те саме підтверджує й інший колаборант – Ігор Димитрієв, колишній депутат Одеської міської ради.
- Нагадаємо, фермерів на окупованих територіях Запорізької області примушують до колаборації, створюють умови, за яких працювати вони зможуть лише за наявності "спеціальних дозволів" окупаційних адміністрацій.
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