Про це повідомив журналіст Денис Казанський у телеграм.

"У Запорізькій області російська окупаційна адміністрація запровадила систему пограбувань місцевих фермерів, від нахабства якої офігелі навіть у РФ. Водіїв вантажівок, які займаються вивезенням агропродукції до Росії, змушують отримувати так звані "жовті перепустки", – написав він.

Без такої "перепустки" окупанти не дозволяють працювати, а ціна отримання її – третина врожаю.

"Навіть колаборанти обурені таким пограбуванням. Наприклад, колишній міністр транспорту в окупаційному уряді Криму Анатолій Цуркін опублікував фото жовтих перепусток і відверто написав, що це просто грабунок українських фермерів", – зазначає Казанський.

За його словами, те саме підтверджує й інший колаборант – Ігор Димитрієв, колишній депутат Одеської міської ради.

Нагадаємо, фермерів на окупованих територіях Запорізької області примушують до колаборації, створюють умови, за яких працювати вони зможуть лише за наявності "спеціальних дозволів" окупаційних адміністрацій.

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