"Щоденним вогнем по житлових кварталах окупанти намагаються знищити тих, хто залишився на Луганщині": голова ОВА про зруйновані будинки
Росіяни пошкодили ще 16 будинків на Луганщині, 11 з них у Кремінній. Також поліція затримала 6 мародерів
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
"Щоденним вогнем по житлових кварталах окупаційні війська намагаються знищити Луганщину, її мешканців – тих, хто ще залишився. Так, обстрілами російської армії пошкоджено та зруйновано ще 16 будинків – чотири в Лисичанську, один – в Сєвєродонецьку, 11 – в Кремінній", - написав він.
За його словами впродовж минулої доби, 10 квітня, у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінній зафіксували 26 ворожих обстрілів.
В області поліція затримала 6 мародерів.
"У Сєвєродонецьку четверо місцевих мешканців намагалися винести товар із зачиненого місцевого супермаркету, а ще двоє під час комендантської години «скористалися послугами» супермаркету та магазину побутової техніки",- додав очільник області.
Слідчі розпочали досудові розслідування за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
- Нагадаємо, 11 квітня Збройні сили України відбили чергову атаку росіян, цього разу в Сєвєродонецькому районі Луганщини.
- Також очільник Луганської ОВА заявив про високу ймовірність спроби російських окупантів прорвати українську оборону на Луганщині й Донеччині."Декілька днів і вони підуть у наступ",- сказав він.
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