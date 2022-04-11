"Щоденним вогнем по житлових кварталах окупанти намагаються знищити тих, хто залишився на Луганщині": голова ОВА про зруйновані будинки

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.



"Щоденним вогнем по житлових кварталах окупаційні війська намагаються знищити Луганщину, її мешканців – тих, хто ще залишився. Так, обстрілами російської армії пошкоджено та зруйновано ще 16 будинків – чотири в Лисичанську, один – в Сєвєродонецьку, 11 – в Кремінній", - написав він.



За його словами впродовж минулої доби, 10 квітня, у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінній зафіксували 26 ворожих обстрілів.



В області поліція затримала 6 мародерів.



"У Сєвєродонецьку четверо місцевих мешканців намагалися винести товар із зачиненого місцевого супермаркету, а ще двоє під час комендантської години «скористалися послугами» супермаркету та магазину побутової техніки",- додав очільник області.



Слідчі розпочали досудові розслідування за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.



Нагадаємо, 11 квітня Збройні сили України відбили чергову атаку росіян, цього разу в Сєвєродонецькому районі Луганщини.

Також очільник Луганської ОВА заявив про високу ймовірність спроби російських окупантів прорвати українську оборону на Луганщині й Донеччині."Декілька днів і вони підуть у наступ",- сказав він.