"Щодня ми хочемо, щоб вона була з нами": герцоги Вільям та Гаррі відкрили статую принцеси Діани

Про це повідомляє ВВС.



1 липня принцесі Діані мало б виповнитися 60 років.



Вільям і Гаррі разом відвідали церемонію у саду біля Кенсінгтонського палацу.



"Ми пам'ятаємо її любов, силу і характер. Якості, які зробили її силою добра в усьому світі, змінивши на краще незліченну кількість життів", - сказали Гаррі та Вільям про Діану.



Вони сподіваються, що пам'ятник "назавжди залишиться символом її життя та її спадщини", подякували "всім тим, хто зберігає пам'ять про нашу матір".



Під час церемонії вони заявили: "Кожен день ми хочемо, щоб вона була з нами". Під час реконструкції саду, в якому відкрили монумент, висадили понад 4000 квітів.

Зазначається, що сад буде відкрито для відвідування безкоштовно з п'ятниці, 2 липня, відповідно до годин роботи Кенсінгтонського палацу.

На відкритті монументу були лише кілька гостей - принц Вільям, принц Гаррі, дві сестри Діани, її брат та члени комітету, який займався проєктуванням монументу.

Вільям і Гаррі увійшли до саду разом. Гаррі деякий час мав жваву розмову зі своїми двома тітками та дядьком. Жоден з них не виступав публічно на заході. Не було ні виступів, ні фанфар.

Принц Гаррі натякав на труднощі у відносинах з принцом Вільямом після своєї відмови від виконання обов'язків члена королівської родини минулого року.

У березні він сказав в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що брати йдуть "різними шляхами". У травні, він розповів про небажання своєї сім'ї говорити про смерть матері та про те, як від нього очікували мовчазного "страждання".

Гаррі, який живе в США зі своєю дружиною, герцогинею Сассекською, та двома їхніми дітьми, прибув до Великої Британії минулого тижня.



