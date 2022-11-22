Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Український Донбас залишається головною точкою боротьби за нашу незалежність, територіальну цілісність та суверенітет. Ворог зосередив значні сили особового складу, артилерії, танків. Окупанти використовують ствольну артилерію, РСЗВ, штурмову авіацію, міномети. Але перевага залишається на боці ЗСУ", - зазначив Череватий.

За словами речника Східного угрупування військ, противник протягом тривалого часу не може прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

"ЗСУ постійно нищать техніку ворога та особовий склад. Щодня ворог зазнає значних втрат. І це не співвідноситься з теорією введення війни у 21 столітті, яка покладається на технічні засоби, якісну розвідку, потужні засоби ураження, роботизовані системи", - пояснив Череватий.

За минулу добу, 21 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області

Мобілізованих у Луганській області одягають у форму, зняту з загиблих чи поранених солдатів



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb