Щонайменше 6 країн-членів ЄС обурилися словам Макрона щодо "гарантій безпеки для Росії"

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що серед країн, які висловили своє несхвалення щодо слів Макрона, присутні, зокрема, країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія. Також, за словами двох дипломатів, до них доєдналися Польща та Словаччина. Утім агентство зазначає, що наразі воно не змогло отримати офіційне підтвердження чи спростування цих деталей.

Офіційно оформити цей демарш допомогла Чеська Республіка, яка головує в Раді ЄС. Минулого тижня Чехія передала іншим європейським столицям проєкт демаршу. У документі йшлося про те, що попередні зусилля Росії щодо європейської безпеки були спрямовані на розділення та послаблення Європи.

Також у документі нагадали про аспекти співпраці з РФ стосовно безпеки, починаючи з договору НАТО - Росія 1997 року і закінчуючи обговореннями в грудні 2021 року, які були ініційовані перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Двоє дипломатів зазначили, що остаточну версію документа Чехія разом з іншими країнами в понеділок, 12 грудня, передали до МЗС Франції.

3 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії.