Щонайменше квартал нам не треба хвилюватися: економіст Новак про затримку виплат заробітних плат та пенсій
Андрій Новак, голова Комітету економістів України, зазначив, що Україна має свою фінансову подушку, яка дозволяє нам щонайменше квартал, тобто три місяці, власними ресурсами виконувати як мінімум соціальні статті
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Відразу хочу всіх заспокоїти, ніякого варіанту невиплат чи затримки виплат у січні, лютому, березні не буде. Україна має свою фінансову подушку, яка дозволяє нам щонайменше квартал, тобто три місяці, власними ресурсами виконувати як мінімум соціальні статті. Хочу нагадати, що всі соціальні статті, починаючи від пенсій, зарплат, соціальних допомог по різних категоріях, стоять у державному казначействі до сплати на першому місці", - зауважив голова Комітету економістів України.
За його словами, в українському бюджеті на сьогодні дефіцит 50%, який покривається в основному коштом наших партнерів, але інші 50% - наші внутрішні економічні спроможності, які дозволяють Україні самостійно щонайменше квартал, а в принципі й півріччя, витягнути, користуючись власними ресурсами.
"Тому, хочу заспокоїти, що найменше протягом кварталу нам не треба ні про що хвилюватися. А за січень-лютий ці процедурні затримки у США та ЄС будуть подолані. Перший квартал ми спокійно переживаємо власними ресурсами. Крім того, є чинні програми зовнішньої допомоги, наприклад, з МВФ на 4 роки, з ЄС та з урядами десятків країн світу. Зараз я б не перебільшував ці процедурні проблеми та затримки. По-перше, Україна має свій певний внутрішній економічний резерв, а по-друге, зовнішня допомога все одно буде надходити, бо вона закладена у бюджетах і ЄС, і США, і понад у 60 країн світу, які підтримують Україну", - резюмував Андрій Новак.
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