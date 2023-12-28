Шмигаль просить про термінову зустріч з донорами України щодо фінансування бюджетних витрат, - Bloomberg
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запросив термінову зустріч із міжнародними донорами, оскільки Київ зіткнувся з "виключно високою невизначеністю" щодо бюджету на 2024 рік
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на лист українського прем'єра на адресу Міжвідомчої донорської координаційної платформи (MDCP).
"Для підтримки макроекономічної стабільності дуже важливо, щоб ми отримали достатнє оперативне зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року", - йдеться у листі Шмигаля.
За словами українського прем'єра, координаційна група має зосередитись "на невідкладних бюджетних потребах". Він уточнив, що йдеться про підтримку роботи уряду, виплати вчителям та держслужбовцям, а також пенсії.
"Навряд чи можливо вести будь-які обговорення про [довгострокові] проєкти відновлення та реконструкції, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання на 2024 рік", — йдеться у листі.
Bloomberg зазначає, що реакція союзників України на лист поки невідома.
- 9 листопада Верховна Рада затвердила державний бюджет на 2024 рік.
- Народний депутат України Олег Синютка вважає, що представники влади поспішили з ухваленням державного бюджету на 2024 р., його затверджено безвідповідально
- У грудні 2023 року Міністерство фінансів України залучило $5 млрд грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.89 Купівля 37.89Продаж 38.59
- EUR Купівля 41.72Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе