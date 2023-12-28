Шмигаль просить про термінову зустріч з донорами України щодо фінансування бюджетних витрат, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на лист українського прем'єра на адресу Міжвідомчої донорської координаційної платформи (MDCP).

"Для підтримки макроекономічної стабільності дуже важливо, щоб ми отримали достатнє оперативне зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року", - йдеться у листі Шмигаля.

За словами українського прем'єра, координаційна група має зосередитись "на невідкладних бюджетних потребах". Він уточнив, що йдеться про підтримку роботи уряду, виплати вчителям та держслужбовцям, а також пенсії.

"Навряд чи можливо вести будь-які обговорення про [довгострокові] проєкти відновлення та реконструкції, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання на 2024 рік", — йдеться у листі.

Bloomberg зазначає, що реакція союзників України на лист поки невідома.