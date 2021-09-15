"Шериф" - "Шахтар": склади команд на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 15 вересня, у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє проти молдавського "Шерифа"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери переконані, що саме "Шахтар" є явним фаворитом матчу. На перемогу "гірників" діє коефіцієнт 2,05. Нічия прогнозується у 3,40. Виграш "Шерифа" - 4,28.
Матч "Шериф" - "Шахтар" у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 15 вересня, початок о 19:45. Транслюватиме матч Megogo.
У групі зі "Шахтарем" і "Шерифом" в цій Лізі чемпіонів також виступають "Інтер" та "Реал".
Ліга чемпіонів
1-й тур
15 вересня
"Шериф" (Молдова) - "Шахтар" (Україна)
"Шериф": Атанасіадіс, Костанца, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Аддо, Себастьєн Тілль, Якшибоєв, Коловос, Адама Траоре, Кастаньєда.
"Шахтар": П'ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Антоніо, Тете, Педрінью, Фернандо, Лассіна Траоре
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
- 12 вересня стало відомо, що ізраїльський футболіст "Шахтаря" Манор Соломон не зіграє проти молдовського "Шерифа" у 1-му турі Ліги чемпіонів через релігійне свято Йом Кіпур.
- У вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".
- В іншому матчі у першому турі Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" розгромила іспанську "Барселону" на виїзді.
- 15 вересня український тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб заявив, що "Шахтар" перед грою проти його команди у ЛЧ мешкатиме у готелі "Росія".
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