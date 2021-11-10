Шевченко назвав свою ціль в італійському клубі

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.



За словами Шевченка, ціль "Дженоа" на цей сезон - залишитись у Серії А.



"Це дуже важливий момент у моїй тренерській кар'єрі. Я хочу подякувати керівництву та проєкту "Дженоа", що повернули мене до Італії, країни, з якою маю особливі стосунки. Я сподіваюся продовжити кар'єру тут як тренер. Наша мета номер один – зіграти у Серії А наступного року. Єдиний спосіб, який я знаю, досягти цього – це працювати. Я зроблю все можливе для досягнення цього результату", - сказав Андрій Шевченко.



Також Шевченко розповів, що в нього була довга розмова з власником "Дженоа".



"У мене були контакти із новим власником. Це була довга розмова. Команду потрібно підсилити, і оскільки ми націлені на гру наступного року в Серії А, я думаю, нам доведеться добре працювати на трансферному ринку. Усі хлопці у команді – дуже хороші. Я думаю, що перша мета – досягти позиції у турнірній таблиці, де ми зможемо добре дихати та нормально працювати", – сказав український тренер.

Андрій Шевченко домовився з "Дженоа" про контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець змінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.

Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії, був заснований у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.

45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

9 листопада стало відомо, що український тренер хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

10 листопада Андрій Шевченко сформував тренерський штаб у італійському футбольному клубі "Дженоа".

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