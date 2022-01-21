Шевченко веде переговори зі збірною Польщі, - ЗМІ

Про це повідомляє vZbirna.



За інформацією джерела, Шевченко справді може очолити збірну Польщі і сторони вирішують фінансове питання. Зараз обговорюється використання схеми преміальних за вихід на Чемпіонат світу або компенсованих від "Дженоа" коштів.

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами. Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

19 січня стало відомо, що Шевченко готовий очолити збірну Польщі, якщо зароблятиме там 3 млн євро на рік. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb