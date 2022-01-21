Шевченко веде переговори зі збірною Польщі, - ЗМІ
Колишній тренер збірної України та "Дженоа" Андрій Шевченко може очолити національну команду Польщі
Про це повідомляє vZbirna.
За інформацією джерела, Шевченко справді може очолити збірну Польщі і сторони вирішують фінансове питання. Зараз обговорюється використання схеми преміальних за вихід на Чемпіонат світу або компенсованих від "Дженоа" коштів.
Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами.
- Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
- 19 січня стало відомо, що Шевченко готовий очолити збірну Польщі, якщо зароблятиме там 3 млн євро на рік.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.15
Купівля 28.15Продаж 28.42
-
EUR
Купівля 31.86Продаж 32.26
- Актуальне
- Важливе