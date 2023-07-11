Шлях Грузії у НАТО включатиме ПДЧ, - декларація саміту у Вільнюсі

Про це повідомляє "Європейська правда", в розпорядженні якої є текст декларації.

Формулювання декларації саміту НАТО чітко вказує, що лідери підтверджують рішення Бухарестського саміту 2008 року "про те, що Грузія стане членом Альянсу з Планом дій щодо членства (ПДЧ) як невіддільною частиною процесу".

"Ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також подальші рішення", – додали лідери Альянсу, відзначивши прогрес, досягнутий у відносинах Тбілісі й НАТО.

Водночас у декларації наголошується, що для розвитку євроатлантичних прагнень Грузія "повинна досягти прогресу в проведенні реформ, зокрема ключових демократичних реформ, і якнайкраще використовувати Річну національну програму.