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Шмигаль назвав переваги для України від статусу кандидата в члени ЄС

19 червня, 2022 неділя
22:04
Світ Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що отримання статусу кандидата у члени ЄС надасть Україні шість переваг

Про це він написав у Facebook.

"По-перше, це юридичне закріплення європейського майбутнього України. Це означає, що Україна не просто потенційно колись може приєднатися до ЄС, а що процес запущено, і вона відповідає вже значній кількості критеріїв, які висуваються до кандидатів", - зазначив Шмигаль.

За його словами, підготовка до членства передбачатиме завершення трансформації всіх сфер і в цьому процесі Єврокомісія надасть всю необхідну допомогу.

"Україна стане повноправним членом програм та ініціатив ЄС. Україна, як країна-кандидат, матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політик ЄС", - написав прем'єр.

Шмигаль додав, що статус кандидата та рух до членства зробить Україну більш привабливою для інвесторів.

"Бізнес-клімат наближатиметься до умов, як у країнах ЄС - інвестори діятимуть на ринку, який є передбачуваним, а бізнес - захищеним. Привабливість для інвесторів також потребуватиме надійних гарантій безпеки після перемоги над Росією", - зауважив очільник уряду.

Він також наголосив, що Україні стане доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС Вона може надаватися через гранти, інвестиції чи як технічна допомога.

"Акумулюючи кошти для відновлення України сьогодні через спеціальний Трастовий фонд солідарності, ЄС ставитиметься до таких інвестицій не як до післявоєнної відбудови третьої країни, а інвестування в добробут потенційного майбутнього члена ЄС", - написав Шмигаль. 

На його думку, рух до ЄС дозволить модернізувати Україну.

  • Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
  • 23-24 червня відбудеться саміт лідерів ЄС, який має ухвалити рішення: надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС чи ні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично налаштований щодо здатності 27 країн ЄС узгодити позицію щодо надання Україні статусу.

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Україна
вступ в ЄС
вступ України в ЄС
Денис Шмигаль
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