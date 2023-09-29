Шмигаль: усі субсидії цьогоріч перепризначать автоматично

Про це Шмигаль поінформував на засіданні уряду 29 вересня.

Прем'єр-міністр заявив, що наразі планується збільшення бюджету на виплату субсидій. Крім того, усі субсидії цьогоріч завдяки цифровізації перепризначать автоматично.

"Ті, хто потребує субсидії і не отримував раніше, можуть подати заявку онлайн - через Дію або сайт Пенсійного фонду", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що попри повномасштабне російське вторгнення в Україні не затримувались виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій. Крім того, за час вторгнення РФ вже двічі відбувалися індексації пенсійних виплат. Наступну планують провести у березні 2024 року.