Шмигаль: усі субсидії цьогоріч перепризначать автоматично
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що цього року усі субсидії українцям перепризначать автоматично: це відбудеться завдяки цифровізації
Про це Шмигаль поінформував на засіданні уряду 29 вересня.
Прем'єр-міністр заявив, що наразі планується збільшення бюджету на виплату субсидій. Крім того, усі субсидії цьогоріч завдяки цифровізації перепризначать автоматично.
"Ті, хто потребує субсидії і не отримував раніше, можуть подати заявку онлайн - через Дію або сайт Пенсійного фонду", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що попри повномасштабне російське вторгнення в Україні не затримувались виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій. Крім того, за час вторгнення РФ вже двічі відбувалися індексації пенсійних виплат. Наступну планують провести у березні 2024 року.
- Раніше в Україні змінили механізм виплат субсидій та пільг. Виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України. По субсидії можна звернутися в один із трьох способів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.13
- EUR Купівля 39.8Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе