Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, передає пресслужба уряду.

Шмигаль закликав ЄС долучатися до швидкої відбудови України.

"Цьогоріч на ці потреби потрібно 17 млрд доларів. Одне з ключових джерел фінансування — російські активи. Слід створити реальний механізм їх спрямування на компенсацію збитків, завданих війною", — заявив прем’єр-міністр.

Своєю чергою Домбровскіс наголосив, що ЄС і надалі буде всебічно підтримувати Україну.

31 січня Шмигаль заявив, що потреби України у відновленні можуть перевищити $600-750 млрд.

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