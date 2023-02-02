Шмигаль заявив, що на відновлення України в 2023 році потрібно $17 млрд
На відновлення України цьогоріч потрібно $17 млрд. Київ очікує створення механізму спрямування арештованих російських активів на компенсацію збитків від війни
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, передає пресслужба уряду.
Шмигаль закликав ЄС долучатися до швидкої відбудови України.
"Цьогоріч на ці потреби потрібно 17 млрд доларів. Одне з ключових джерел фінансування — російські активи. Слід створити реальний механізм їх спрямування на компенсацію збитків, завданих війною", — заявив прем’єр-міністр.
Своєю чергою Домбровскіс наголосив, що ЄС і надалі буде всебічно підтримувати Україну.
- 31 січня Шмигаль заявив, що потреби України у відновленні можуть перевищити $600-750 млрд.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 42.76Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе