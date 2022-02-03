Шольц "невдовзі" зустрінеться з Путіним у Москві після поїздки до США
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після поїздки до США планує відвідати Москву для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити напружену ситуацію на кордонах України
Про це повідомляє Politico.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "невдовзі" поїде до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії на тлі ситуації на українському кордоні, яку він назвав "дуже серйозною".
Хоча він не назвав дату своєї поїздки до Москви, Шольц сказав, що зустріч "запланована та відбудеться незабаром".
"Не можна не помітити, що на українському кордоні багато солдатів і військових. Усе це може бути передумовою для військових дій. Тому так важливо, щоб ми чітко усвідомлювали те, про що ми говоримо і до чого готуємося, а саме те, що загроза територіальному суверенітету та цілісності України, а також напад на її військових, може мати дуже високу ціну. І я думаю, що цей сигнал зрозуміли", - заявив німецький канцлер.
- Нагадаємо, раніше Олаф Шольц заявив, що питання про членство в НАТО нових країн зі Східної Європи не стоїть на порядку денному.
- Раніше повідомлялось, що зустріч президента США Джо Байдена та канцлера ФРН запланована на 7 лютого. Лідери країн обговорять спільні зусилля у стримуванні російської агресії щодо України.
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