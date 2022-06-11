Про це інформують на сайті "Голос Америки" з посиланням на пресконференцію після переговорів із Шольцем.

"Шольц дуже рішуче, чітко і різко попросив Сербію приєднатися до санкцій проти Росії, тобто підтримати обмежувальні заходи, які ЄС уже вжив проти Росії", – сказав президент Сербії Олександр Вучич.

Олаф Шольц зазначив, що це було б логічним для країни, яка є кандидатом у члени ЄС та хоче вступити до блоку.

Президент Сербії у відповідь заявив, що ЄС слід взяти до уваги традиційні зв'язки, які існують між Росією та Сербією.

Сербія відмовилася вводити проти Росії санкції, хоча офіційно засудила російське вторгнення. Ймовірно, влада країни розраховує на те, що в найближчому майбутньому вступить до Євросоюзу. Шольц заявив, що підтримує це прагнення. При цьому він висунув до Белграда ще одну вимогу.

10 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що держави, які прагнуть вступити до Євросоюзу, мають приєднатися до антиросійських санкцій.

17 травня уряд Косова ввів санкції проти РФ у зв'язку з російською агресією в Україні. Крім того, санкції введені і проти Білорусі.

У березні президентка Косова Вйоса Османі попросила Джо Байдена використати вплив Вашингтона в країнах-членах НАТО, щоб допомогти її державі приєднатися до військового альянсу.

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