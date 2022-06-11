Шольц закликав Сербію впровадити проти РФ санкції та домовитися з Косово
Під час візиту до Белграда канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Сербію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії після її вторгнення в Україну
Про це інформують на сайті "Голос Америки" з посиланням на пресконференцію після переговорів із Шольцем.
"Шольц дуже рішуче, чітко і різко попросив Сербію приєднатися до санкцій проти Росії, тобто підтримати обмежувальні заходи, які ЄС уже вжив проти Росії", – сказав президент Сербії Олександр Вучич.
Олаф Шольц зазначив, що це було б логічним для країни, яка є кандидатом у члени ЄС та хоче вступити до блоку.
Президент Сербії у відповідь заявив, що ЄС слід взяти до уваги традиційні зв'язки, які існують між Росією та Сербією.
- Сербія відмовилася вводити проти Росії санкції, хоча офіційно засудила російське вторгнення. Ймовірно, влада країни розраховує на те, що в найближчому майбутньому вступить до Євросоюзу. Шольц заявив, що підтримує це прагнення. При цьому він висунув до Белграда ще одну вимогу.
- 10 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що держави, які прагнуть вступити до Євросоюзу, мають приєднатися до антиросійських санкцій.
- 17 травня уряд Косова ввів санкції проти РФ у зв'язку з російською агресією в Україні. Крім того, санкції введені і проти Білорусі.
- У березні президентка Косова Вйоса Османі попросила Джо Байдена використати вплив Вашингтона в країнах-членах НАТО, щоб допомогти її державі приєднатися до військового альянсу.
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