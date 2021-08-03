Шовковський попрощався зі збірною України з футболу

Про це Шовковський написав у Facebook.



Олександр Шовковський подякував Андрію Шевченко за можливість приєднатися до тренерського штабу національної збірної команди України.

"Це були фантастичні три роки, де я працював з професіоналами своєї справи! Ми пройшли чудовий шлях від перемог в Лізі Націй до фантастичного виступу в кваліфікації до ЄВРО 2020, де в фінальній частині здобули історичний для України результат, потрапивши в вісімку найсильніших команд Європи! Хочу подякувати кожному, з ким довелося співпрацювати в цей період від медицинського персоналу до адмінистративного! І я впевнений, що робота нашого тренерського штабу стане фундаментом для ще більш вдалого виступу нашої національної дружини", - написав Шовковський.

Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Його контракт закінчився 1 серпня, тренер відмовився продовжувати угоду з УАФ.



Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.

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