Шовковський попрощався зі збірною України з футболу
Асистент Андрія Шевченка у збірній України з футболу Олександр Шовковський попрощався з національною командою
Про це Шовковський написав у Facebook.
Олександр Шовковський подякував Андрію Шевченко за можливість приєднатися до тренерського штабу національної збірної команди України.
"Це були фантастичні три роки, де я працював з професіоналами своєї справи! Ми пройшли чудовий шлях від перемог в Лізі Націй до фантастичного виступу в кваліфікації до ЄВРО 2020, де в фінальній частині здобули історичний для України результат, потрапивши в вісімку найсильніших команд Європи! Хочу подякувати кожному, з ким довелося співпрацювати в цей період від медицинського персоналу до адмінистративного! І я впевнений, що робота нашого тренерського штабу стане фундаментом для ще більш вдалого виступу нашої національної дружини", - написав Шовковський.
Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Його контракт закінчився 1 серпня, тренер відмовився продовжувати угоду з УАФ.
Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.
- 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 3 серпня у ЗМІ повідомили, що Сергій Ребров стане новим головним тренером збірної України з футболу.
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